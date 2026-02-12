Wer braucht Romantik, wenn er Erotik haben kann: Regisseurin Emerald Fennell bringt pünktlich zum Valentinstag die Neuverfilmung "Wuthering Heights" ins Kino. Begehren, Lust und Rache - ein Stoff, der nur auf sie gewartet hat.
Wenn sich am 14. Februar Paare mit Popcorn und Nachos in die Kinosessel kuscheln, um den Valentinstag mit der Neuverfilmung "Wuthering Heights" zu feiern, sollten sie sich auf etwas gefasst machen. Diesmal hat sich Emerald Fennell (40) des Literaturklassikers angenommen - und die ist für alles bekannt, nur nicht für gefällige Liebesfilme. Bei Fennell bedeutet Liebe Obsession, Sehnsucht Abgrund und Begehren das Einreißen jeglicher Schamgrenzen.