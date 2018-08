Bundesliga 2018/2019 Trainer tippen Meister der Saison – drei Antworten überraschen

Von Jürgen Kemmner 07. August 2018 - 09:21 Uhr

Die Bundesliga-Trainer und -Manager haben den Meister der Saison 2018/2019 getippt. Drei Tipps weichen von der erwarteten Antwort “FC Bayern München“ ab.





Stuttgart - Wer hätte das gedacht? Der FC Bayern München geht als großer Meisterschaftsfavorit in die am 24. August beginnende Bundesliga-Saison 2018/2019. In einer Umfrage tippten 15 von 18 Trainern oder Managern der Beletage des deutschen Fußballs auf den Titelverteidiger und Rekordmeister – 28 Mal waren die Roten aus München bereits deutscher Champion, da fällt der Tipp nicht schwer, dass Nummer 29 am Ende der kommenden Saison stehen wird.

Auch der neue Übungsleiter der Münchner hat schon das Mia-san-mia-Gen verpasst bekommen. „Natürlich sind wir so selbstbewusst zu sagen, dass wir deutscher Meister werden wollen“, sagt Niko Kovac. Doch es gibt auch den einen oder anderen Kollegen oder Manager aus der Bundesliga, der nicht auf die Bayern tippt – sei es, um einfach nur einen Kontrapunkt zu setzen oder tatsächlich aus fester Überzeugung.