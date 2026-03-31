Meister-Team von Stuttgart Surge: Footballer tun Gutes – Besuch in der Kinder- und Jugend-Klinik

Acht American Footballer aus der Meister-Mannschaft von Stuttgart Surge besuchen das Zentrum für Seelische Gesundheit – und helfen, Berührungsängste abzubauen.
Die Mannschaft von Stuttgart Surge gibt es nicht mehr, der Teamgeist aber lebt weiter – obwohl der letzte Meister der European League of Football (ELF) nicht lange nach dem gewonnen Finale im September einen Insolvenzantrag stellte. Wie groß der Zusammenhalt unter den Spielern ist, zeigte sich jetzt auch bei einer außergewöhnlichen Aktion am Zentrum für Seelische Gesundheit des Klinikums Stuttgart.