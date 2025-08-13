Meister des Sehens: Steinmeier gratuliert und dankt Wim Wenders zum 80. Geburtstag

Der deutsche Regisseur Wim Wenders feiert am 14. August seinen 80. Geburtstag. Schon vorab gratuliert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier "einem Meister des Sehens und großen europäischen Geschichtenerzähler".

Der Regisseur Wim Wenders wurde in den vergangenen Jahrzehnten mit Filmen wie "Paris, Texas", "Der Himmel über Berlin" oder "Buena Vista Social Club" zu einem der größten deutschen Namen in der internationalen Filmwelt. Am 14. August feiert der Filmemacher seinen 80. Geburtstag. Kurz zuvor hat sich bereits Frank-Walter Steinmeier (69) zu Wort gemeldet. Der Bundespräsident gratuliert dem Regisseur nicht nur, sondern bedankt sich auch bei ihm.

"Aufgeschlossenheit, Einfühlsamkeit, Zuneigung, Haltung"

"Meine Glückwünsche gelten einem der international bedeutendsten Filmemacher unserer Zeit", schreibt Steinmeier in einer Mitteilung. Er gratuliere "einem Meister des Sehens und großen europäischen Geschichtenerzähler". Wenders habe dem deutschen Autorenkino zu internationaler Anerkennung verholfen.

Die Arbeit des Filmemachers sei Steinmeier zufolge geprägt von "Aufgeschlossenheit, Einfühlsamkeit, Zuneigung, Haltung". Man könne auf "ein reiches, überaus vielfältiges Werk" blicken, das Wenders erschaffen habe. "Sie haben uns Bilder und Weisen, das Leben zu meistern, geschenkt, die sich tief in unser aller Gedächtnis eingeprägt haben. Und Sie haben uns mit Einsichten beschenkt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Hierfür danke ich Ihnen von Herzen."

Auch die Stadt Düsseldorf, in der Wenders 1945 geboren wurde, gratuliert bereits. "Als einer der bekanntesten Düsseldorfer hat Wim Wenders über Jahrzehnte hinweg die deutsche Filmkultur geprägt", wird Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller in einer Mitteilung zitiert. Wenders sei "ein großer Botschafter Düsseldorfs, dessen Kunst weit über unsere Stadtgrenzen hinausstrahlt. Mit seiner Experimentierfreudigkeit und Innovationskraft hat er Generationen von Regisseuren inspiriert."