Meister der Landesliga: Die schönsten Fotos von der Meisterfeier der SKV Rutesheim
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Wer keine Bierdusche kriegt, ist ein Außenseiter Foto: Nick Henne

Die SKV Rutesheim wird mit einem 3:0 beim TSV Crailsheim Meister der Fußball-Landesliga: Das sind die schönsten Fotos der Feier im Schönebergstadion.

Es ist vollbracht: Die SKV Rutesheim ist Meister der Fußball-Landesliga: Der Tabellenführer hat seinen Drei-Punkte-Vorsprung gegenüber dem Verfolger FV Löchgau (4:0 über Sport-Union Neckarsulm) mit einem 3:0-Erfolg beim TSV Crailsheim ins Ziel gerettet. Die Treffer von Tobias Gebbert, Alexander Grau und Laurin Stütz ebneten den Weg für die SKV in die Verbandsliga.

 

Nach dem Schlusspfiff feierten die Spieler und das Trainerteam mit den mitgereisten Rutesheimer Fans ausgelassen – wir haben die schönsten Fotos vom Spiel und der improvisierten Aufstiegs-Party gesammelt und in die Bildergalerie gepackt. Viel Spaß beim Durchblättern.

Und so sieht das Meister-T-Shirt von der Nähe aus. Foto: privat

Die SKV Rutesheim trifft in der kommenden Saison unter anderem auf die Oberliga-Absteiger FSV Hollenbach, FSV 08 Bietigheim-Bissingen und 1. SV Göppingen – mit der SKV sind aus der Landesliga der TSV Ehningen (Staffel 2), die TSG Balingen II (Staffel 3) und Türk-Sport Neu-Ulm (Staffel 4) aufgestiegen.

 