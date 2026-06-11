Meister der Kreisliga A 2: So hat die SpVgg Renningen den Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert

15 Auch Bier kann fliegen. Foto: Andreas Gorr

Die SpVgg Renningen ist nach einem Sabbatjahr in der Kreisliga A wieder in die Bezirksliga zurückgekehrt. Wie die Mannschaft den Erfolg gefeiert hat, sehen Sie in der Bildergalerie.











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Der Saisonabschluss war nicht zu 100 Prozent, wie man es sich im Fußball wünscht: Da der Gegner KSV Renningen die Partie am vergangenen Sonntag abgesagt hatte, fiel das Saisonfinale für die Fußballer der SpVgg Renningen anders aus – sie organisierte kurzerhand ein kleines Speilchen zwischen erster und zweiter Mannschaft.