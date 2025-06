Sommer, Sonne – und kein Fußball. Auch die Spieler des VfB Stuttgart lassen den Ball derzeit ruhen. Was treiben Deniz Undav und Co.? Ein Blick in die sozialen Medien.

Der Fußball-Zirkus macht derzeit Pause. Gut, in den USA wird die Club-WM – das Fantasie-Turnier von Fifa-Boss Giani Infantino – ausgetragen. So richtig interessiert sich dafür offenbar aber niemand.

Daneben tragen die Junioren derzeit Europameisterschaften aus. Die deutsche U21 hat noch Chancen auf den Titel und steht im Halbfinale gegen Frankreich – auch dank VfB-Stürmer Nick Woltemade. Was der 1,98 Hüne macht, ist also klar. Wie aber verbringen die anderen VfB-Profis die fußballfrei Zeit?

Undav, Demirovic und Co. genießen die Sonne

Stürmer Deniz Undav hat sich mit Frau und Kind ans Meer begeben. Er teilte mehrere Fotos auf seinem Instagram-Kanal. Auf einem schiebt er seine Tochter im Kinderwagen. Offenbar weilte Familie Undav einige Tage in Italien – das ist auf den Fotos zu erkennen.

Dieses Bild teilte Undav auf Social Media. Foto: Instagram/denizundav

Im Land von Pizza und Pasta gab es „leider keinen Döner“, wie der 28-Jährige in einem weiteren Posting feststellte. Aber geschmeckt hat es ihm trotzdem, schrieb er.

Undav mit Kinderwagen und Töchterchen. Foto: Instagram/denizundav

Ebenfalls in Italien, auf Sizilien, entspannte Mittelfeldspieler Yannik Keitel, der mit seiner Freundin verreiste. Zu Essen gab’s auch für Keitel, ein Beitrag zeigte ihn in einem Restaurant in Cefalu – ob’s geschmeckt hat?

Yannik Keitel verbrachte einige Tage in Cefalu. Foto: Instagram/yannik_keitel

Auch Chris Führich spannte am Meer aus. Wo genau der Flügelflitzer war, gab er nicht preis.

Chris Führich hatte im Urlaub nicht nur Meer, sondern auch Pool. Foto: Instagram/cjführich

Jede Menge Eindrücke aus seinem Urlaub teilte Stürmer Ermedin Demirovic, der mit Frau, Kind und Kumpels verreist ist. Offenbar wurde jede Menge Zeit im und auf dem Wasser verbracht – gemeinsam mit Freunden hielt sich Demirovic aber auch fit. Wo genau ist nicht hinterlegt.

I’m on a boat: Demirovic mit Frau Sandra im Urlaub Foto: Instagram/e.demirovic29

Einen Trip in die USA unternahm offenbar Angelo Stiller. Er teilte eine Aufnahme, die von einem Freund stammt und die Skyline von New York zeigt.

New York mit Abendhimmel: Diese Blick genoss Mittelfeldregisseur Stiller Foto: Instagram/angelo.stiller

Maxi Mittelstädt heiratete seine Frau Lea erst kürzlich. In der fußballfreien Zeit waren die beiden als Gäste auf einer Hochzeit – in der Toscana, wie zu sehen ist:

Gut gekleidet in der Hitze: Mittelstädt und Lea Prinz. Foto: Instagram/maximittelstaedt

Auch Jacob Bruun Larsen war auf einer Hochzeit, wie ein Blick in sein Instagram-Profi verrät. Sie fand in seiner Heimat Dänemark statt.

Auf Heimatbesuch: Jacob Bruun Larsen Foto: Instagram/jacobbruunlarsen

Für Youngster Justin Diehl gab es offenbar ein neues Tattoo in der Sommerpause:

Justin Diehl in der Sommerpause Foto: Instagram/jd7_offizial

Torhüter Dennis Seimen trägt in der kommenden Saison zwar nicht das Trikot mit dem Brustring, er wechselt per Leihe zu Zweitligist SC Paderborn. Kraft für die Aufgabe dort tankte er auf den Seychellen.

Der VfB Stuttgart startet im Übrigen am 9. Juli in die Vorbereitung für die neue Saison. Ende Juli geht es ins Trainingslager in Rottach-Egern (Bayern) – und anschließend ist es nicht mehr lang bis die ersten Pflichtspiele anstehen.

Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß startet bereits am 16. August im Supercup gegen den FC Bayern in die Saison. Die erste Runde im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig bestreitet der VfB deshalb erst eineinhalb Wochen später (27. August).