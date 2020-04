1 Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz. Foto: Baumann

Sie sind ein Experte, was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Gastro-Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Lesen Sie hier: Alle Informationen rund um „MeinVfB“

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Mario Gomez“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h3><strong>Mein VfB Pubquiz, Folge 2</strong></h3><h2><br></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zum Themengebiet "Mario Gomez"</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Mario Gomez hat deutsch-spanische Wurzeln. Wie lautet sein voller Name? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Mario Gomez wird voraussichtlich seine letzte Saison für den VfB spielen. Sein Debüt gab Gomez für die Profis der Weiß-Roten am 8. Mai 2004. Gegen welchen Gegner? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Mario Gomez begann seine Jugendkarriere beim SV Unlingen und dem FV Bad Saulgau 04. Von welchem Club aber wechselte er in die Jugendabteilung des VfB?<strong> </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Mario Gomez absolvierte 78 Länderspiele (31 Tore) für die DFB-Elf. Zuvor kam er von der U15 – U21 für alle DFB-Jugendmannschaften zum Einsatz. Er spielte aber auch für das „Team 2006“ des DFB. Wie oft?<strong> </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Zwischen seinen Stationen Florenz und Wolfsburg war Gomez an Besiktas Istanbul verliehen, genießt dort bis heute Kultstatus bei den Fans. Wie viele Treffer erzielte er in den 33 Spielen für die „Adler“?<strong> </strong></h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Quiz Maker - powered by Riddle

Bereits an diesem Freitag wartet die nächste Runde, Motto: „Bilderrate-Runde“. Viel Vergnügen beim Quiz!