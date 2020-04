1 Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz. Foto: Baumann

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Lesen Sie hier: Alle Informationen rund um „MeinVfB“

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Albert Sing“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 6</strong></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zu Themengebiet "Albert Sing"</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Albert Sing kam 1966 als Trainer zum VfB, seine aktive Spieler-Laufbahn begann er 1936 bei welchem Verein? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Zu Beginn beim VfB legte er sich wegen dessen langer Haare mit einem Star an und schickte ihn medienwirksam zum Friseur. Welcher Spieler war es? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Beim WM-Titel 1954 war Sing Co-Trainer von Sepp Herberger. Er scoutete die Gegner, half als Zeugwart neben Adi Dassler und entschied sich im Finale im Wankdorf für die „Glückskabine 2“. Was suchte er noch aus? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Sings erfolgreichste Zeit als Trainer war 1957-60 in der Schweiz. Vier Meisterschaften, zwei Pokalsiege holte der Club unter Sing - in Folge. Welcher Club ist gesucht? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Sings zweite Amtszeit beim VfB (1974-75) stand unter keinem guten Stern. Warum? </h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Quiz Maker - ein Service von Riddle

An diesem Donnerstag wartet die nächste Runde, das Themengebiet wird „Das Magische Dreieck“ sein.