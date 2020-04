1 In dieser Quizrunde stellen wir ihr Wissen rund um das „Magische Dreieck“ auf die Probe. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Magisches Dreieck“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 13</strong></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zum Themengebiet "Das Magische Dreieck"</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Vor der Saison 1996/1997 galt der VfB als Wundertüte. Präsident Mayer-Vorfelder wollte Nationaltorhüter Andreas Köpke, der jedoch zockte, wollte zu Barcelona und landete am Ende in Marseille. Wen holte der VfB stattdessen als neue Nummer eins? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Trainer Rolf Fringer warf noch vor Saisonstart hin. Jogi Löw übernahm als „Übergangslösung“. MV wollte lieber einen großen Namen, der beim Saisonauftakt gegen Schalke sogar schon im Stadion saß, letztlich aber nicht zum VfB kam. Wer ist gesucht? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Dem VfB gelang unter Löw ein überragender Saisonstart, teilweise spielte man wie im Rausch. Nach sechs Spielen war man auf Rang eins der Tabelle. Der „kicker“ textete daraufhin „Verein für Bewegungsspiele“ um – wie? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Am Ende der Saison ging dem VfB in der Liga die Puste aus. Im entscheidenden Saisonspiel gegen Leverkusen, es ging für den VfB noch um Platz zwei/die Champions-League-Qualifikation, fielen sechs Defensivspieler aus. Amateur Frank Posch rückte in die Startelf, spielte in der Dreierkette. Wer gab überraschend den Libero? </h2></h3></section><section><h3><h2>78 Tore erzielte der VfB in dieser Saison, das „Magische Dreieck“ dominierte die Scorerliste (Tore/Vorlagen). Wie war die Reihenfolge der drei im Ranking?</h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

