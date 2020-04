1 In dieser Quizrunde wollen wir ihr Fachwissen rund um legendäre VfB-Spiele testen. Foto: imago sportfotodienst

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Legendäre Spiele“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 11</strong></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zum Themengebiet "Legendäre Partien"</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Im Finale des Europapokals der Pokalsieger 1998 gegen den FC Chelsea erzielte ein Italiener das goldene Tor bei der 0:1-Niederlage. Wer war es? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>In diesem Spiel flog ein Stuttgarter wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Platz. Wer?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Beim Pokalfinale 2007 gegen verlor der VfB in Unterzahl nach Verlängerung mit 2:3 gegen den 1. FC Nürnberg. Wer traf für den VfB? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Am 11. August 1992 gewann der VfB den deutschen Supercup. Wer war der damalige Gegner? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Beim legendären 3:2 in der letzten Meistersaison in Bielefeld gewann der VfB trotz zweifacher Unterzahl. Welche Stuttgarter flogen vom Platz? </h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

An diesem Dienstag wartet die nächste Runde, das Themengebiet wird „Vereinshistorie“ sein.