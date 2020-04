1 In der heutigen Quizrunde ist ihr Wissen rund um das baden-württembergische Derby gefragt. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Lesen Sie hier: Alle Informationen rund um „MeinVfB“

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Derby-Historie“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 9</strong></h2></h2><p><p><span style="color: rgb(64, 64, 64);">Fünf Fragen zum Themengebiet "Derby-Historie"</span></p></p></section><section><h2><h2>Die gegenseitige Abneigung reicht bis ins Jahr 1806 zurück. Damals wurde Württemberg zum Königreich erhoben, Baden blieb Großherzogtum. Dies gilt als der Ursprung der atmosphärischen Störungen zwischen Baden und Schwaben. Welcher Kaiser zeichnete dafür verantwortlich? </h2></h2></section><section><h3><h2>Erst 1952 fusionierten zwei Karlsruher Vereine zum heutigen KSC. Wie hieß der Club, der mit Phönix Karlsruhe zu KSC wurde? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Welcher Spieler benötigte nach seiner Einwechslung beim 3:1-Derbysieg in Karlsruhe 2016 nur 38 Sekunden und einen Ballkontakt, um den Ball im Netz zu versenken? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Neun Spiele brauchte der historisch gesehen erfolgreichste VfB-Knipser in den Derbys für seine sieben Tore. Wie heißt er? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Mit 258 Spielen ist „Magic Metz“, KSC-Legende Gunter Metz, Rekordspieler des KSC. 15 Derbys spielte der Sohn eines Winzers dabei – auch das KSC-Rekordwert. Wer hält den Rekord an Derby-Einsätzen beim VfB?</h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Quiz Maker - ein Service von Riddle

An diesem Sonntag wartet die nächste Runde, das Themengebiet wird „Aktueller Kader“ sein.