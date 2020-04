1 Wimpelübergabe vor dem Anpfiff in Stuttgart: Die damaligen Kapitäne Diego Maradona und Karl Allgöwer. Foto: imago sportfotodienst

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „UEFA-Cup-Endspiele 1989“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 8</strong></h2></h2></section><section><h2><h2><strong></strong>Im Hinspiel 1989 in Neapel konnte der VfB nicht seine beste Elf aufbieten. Wer fehlte? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Der VfB ging in diesem Spiel in der 17. Minute mit 1:0 auswärts in Führung. Wer traf? </h2></h3></section><section><h3><h2>Im Rückspiel standen beim VfB ab der 77. Minute zwei Brüder auf dem Platz. Welche? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Im Rückspiel musste der VfB auf seinen Kapitän Guido Buchwald verzichten. Warum? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Wer trug anstelle von Buchwald im Rückspiel die Binde?</h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

An diesem Samstag wartet die nächste Runde, das Themengebiet wird „Derby-Historie“ sein.