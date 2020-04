1 Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.Foto:Baumann Foto:

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Lesen Sie hier: Alle Informationen rund um „MeinVfB“

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Junge Wilde“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 5</strong></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zum Themengebiet "Die Jungen Wilden"</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Als Highlight der Vereinsgeschichte gilt das Spiel in Stuttgart gegen Manchester United, als die Jungen Wilden mit Trainer Felix Magath die Giganten von der Insel mit 2:1 bezwangen. Bei beiden Teams spielten einige junge Talente, die Kapitäne jedoch waren Routiniers. Roy Keane war in dem Spiel Manchesters Kapitän. Wer trug für den VfB die Binde? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Er war mit Philipp Lahm im 2003/04er-VfB-Kader der jüngste Spieler und ebenfalls von Bayern ausgeliehen, machte aber nur zwei Spiele für den VfB in dieser Saison. Später hatte er Stationen in Frankfurt (SGE und FSV), bei BTSV und Kickers Offenbach. 2016 beendete er seine Karriere bei Alemannia Klein-Auheim. Wer ist gesucht? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Beim 1:2 in Leverkusen in dieser Saison standen bei Abpfiff elf Spieler auf dem Platz, die zusammen 22,1 Jahre im Schnitt alt waren. Eine der jüngsten Mannschaften des VfB der jüngeren Vergangenheit. Wie viele Spieler unter 22 Jahren standen beim VfB bei Abpfiff auf dem Platz?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>In der Saison 2002/03 war neben Benni Adrion, Steffen Handschuh, Christian Tiffert, Robert Vujevic und Michael Rundio auch Michael Mutzel einer der Jungen Wilden. Was macht Mutzel heute? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Mit Odisseas Vlachimodos, Jeremy Toljan, Sven Mende, Robin Yalcin und Erich Berko schickte sich 2011 ein Quintett an, die nächsten Jungen Wilden zu bilden. Keiner der Fünf spielt mehr beim VfB, vier schafften es in den Profibereich. Nur Mende nicht. Wo spielt er heute? </h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Quiz Maker - ein Service von Riddle

An diesem Mittwoch wartet die nächste Runde, das Themengebiet wird „Albert Sing“ sein.