MeinVfB-Podcast PodCannstatt Worauf es für Tayfun Korkut jetzt ankommt

Von red 07. September 2018 - 11:56 Uhr

Tayfun Korkut hat mit dem VfB Stuttgart den Saisonauftakt verpatzt. Foto: StN

Fehlstart in die Bundesliga, Misstöne im Team, Pfeifkonzert beim Donis-Wechsel: Beim VfB Stuttgart hat man sich den Saisonauftakt ganz anders vorgestellt. Jede Menge Gesprächsstoff für die Redakteure Gregor Preiß, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic im MeinVfB-Podcast.

Stuttgart - Der MeinVfB-Podcast PodCannstatt beschäftigt sich jede Woche mit allem rund um den VfB Stuttgart. In der aktuellen Ausgabe sprechen unsere Redakteure Gregor Preiß, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic über den blutleeren Auftritt gegen den FC Bayern München und die Taktik-Debatte. Das sind die Themen in dieser Woche:

• Das deutliche 0:3 gegen die Bayern

• Null Tore, null Torschüsse, null Ecken

• Tayfun Korkut und die Taktik-Frage

• Fan-Reaktionen auf Donis-Wechsel

• Länderspielpause: Fluch oder Segen?

• VIP-Gewinnspiel!

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die VfB-Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Immer unter der Woche und damit passend zum nächsten Spiel des VfB kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

So können sich die Hörer beteiligen

Hörer können sich aktiv am Podcast beteiligen und ihre Meinung jederzeit per Whatsapp-Sprachnachricht kundtun. Einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und an die Nummer 0173/3407369 senden! Alternativ auch als Anhang per Mail an info@meinvfb.de.

Hier geht es zu unserer aktuellen Folge:

