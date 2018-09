MeinVfB-Podcast PodCannstatt Der VfB vor der Woche der Wahrheit

Von red 25. September 2018 - 09:33 Uhr

Tayfun Korkut und der VfB stehen vor der Woche der Wahrheit. Foto: StN

Vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig sprechen die Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Gast Dirk Preiß über die aktuellen Themen rund um den Club mit dem Brustring.

Stuttgart - Der MeinVfB-Podcast PodCannstatt beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der aktuellen Ausgabe sprechen unsere Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Gast Dirk Preiß unter anderem über den Stimmungsboykott der Ultras und das anstehende Spiel in Leipzig. Das sind die Themen in dieser Woche:

• Rückblick #VfBF95

• Korkut agiert mutiger

• DFB-Protest und Stimmungsboykott der Ultras

• Die Woche der Wahrheit

• Ausblick #RBLVfB

• Timo Werner

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Immer unter der Woche und somit passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

So können sich die Hörer beteiligen

Hörer können sich aktiv am Podcast beteiligen und ihre Meinung jederzeit per Whatsapp-Sprachnachricht kundtun. Einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und an die Nummer 0173/3407369 senden! Alternativ auch als Anhang per Mail an info@meinvfb.de.

Hier geht es zu unserer aktuellen Folge: