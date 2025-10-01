Meinungsfreiheit: Hi Donald! - US-Comedians schicken Gruß an Trump

1 Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ist wieder bei mehr lokalen TV-Stationen im Programm. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa

Die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel war vorübergehend abgesetzt worden, die von Stephen Colbert soll demnächst auslaufen. US-Präsident Trump freut das. Jetzt kontern die Comedians.











New York - Nach dem angekündigten Ende der Late-Night-Show von Stephen Colbert und der vorübergehenden Suspendierung der Sendung von Jimmy Kimmel haben die Comedians eine Botschaft an den US-Präsidenten Donald Trump geschickt. "Hi Donald!" kommentierte Kimmel ein Foto, das er auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte, und das ihn Arm in Arm mit Colbert und dem Comedian Seth Meyers zeigt, der ebenfalls eine Late-Night-Show im US-Fernsehen moderiert. Kimmel filmt seine Show derzeit einige Tage lang in einem Theater im New Yorker Stadtteil Brooklyn.