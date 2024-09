Meinungsfreiheit: Gefährliche Straßenumfragen in der Türkei

1 Recep Tayyip Erdogan regiert die Türkei mit harter Hand. Foto: AFP/ADEM ALTAN

Weil traditionelle Medien in der Türkei stark kontrolliert werden, sind Straßenumfragen beliebt beim Publikum. Einer Frau wurde ihr Beitrag zum Verhängnis.











Straßenumfragen sind beliebt in der Türkei. Hunderttausendfach werden in den sozialen Medien die Videos geklickt, in denen sich Passanten zu Themen des Tages äußern. Sie sind erfolgreich, weil die traditionellen Medien in der Türkei überwiegend von der Regierung kontrolliert werden und nur noch deren Weltsicht wiedergeben. Bei den Umfragen lassen manche Türken richtig Dampf ab und ernten viel Zustimmung auf YouTube und anderen Kanälen.