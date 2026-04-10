Darf man sich noch so offen äußern wie früher? Die Komiker Michael Mittermeier und Oliver Kalkofe geben recht ähnliche Antworten auf die Frage. Ihre Beiträge zur Debatte über die Redefreiheit.
Osnabrück/Berlin - Der Comedian Michael Mittermeier hat Klagen seiner Branchenkollegen über eine angebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Kunst mit deutlichen Worten zurückgewiesen. "Ich sage den Künstlern, die sich auf die Bühne stellen und sich beschweren, sie dürften nichts mehr sagen: Fahr nach Hause, heul dich bei deiner Mama aus und werde Bäcker, aber in der Comedy hast du definitiv den falschen Job", sagte der 60-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ohne dabei jemanden namentlich zu nennen.