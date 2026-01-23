Nach fast vier Jahren meldet sich Harry Styles mit einem neuen Song zurück. Der Track "Aperture" sorgt auf Social Media für Diskussionsstoff. Nicht alle Fans sind begeistert.

Ein langersehnter Moment für alle Fans von Harry Styles (31): Am Freitag hat der Sänger um Mitternacht die erste Single aus seinem kommenden Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." veröffentlicht - und damit das erste neue Liedmaterial seit fast vier Jahren. Dementsprechend schnell sammelten sich auf Social Media die Reaktionen.

Meinungen gehen stark auseinander Zahlreiche User feierten den Beat-lastigen Track als perfektes Lied für einen Clubabend. "Natürlich ist es Harry Styles, der mich dazu bringt, wieder in Discos zu gehen", schrieb eine TikTok-Userin und tanzte direkt zu dem Song. Andere verbinden "Aperture" mit purer Entspannung. "In den Sonnenuntergang fahren, den Kopf aus dem Fenster strecken und dabei Aperture hören", fantasierte ein X-Nutzer.

Doch nicht jeder konnte sich mit dem neuen Sound anfreunden. "Aperture ist eher künstlerisch-kreativ statt radiotauglich, oh Gott", zeigte sich eine Person auf X enttäuscht. "Ich muss mich erst noch an Aperture gewöhnen", schrieb ein weiterer User. Kritischer fiel ein anderer Kommentar aus: "Aperture ist Harry Styles' schlechtester Song, fürchte ich".

Musikvideo kommt noch am gleichen Tag

Harry Styles selbst kündigte für Freitagnachmittag ein Musikvideo zum Song an. Auf Social Media teilte er mit, dass es um 17 Uhr britischer Zeit - und damit um 18 Uhr deutscher Zeit - erscheinen wird. In der BBC-Radiosendung "Radio 1 Breakfast" verriet er außerdem mehr über "Aperture". "Wir hatten den Großteil des Albums fertiggestellt", so Styles. "Als wir am Ende zu diesem Song kamen, fühlten wir uns am freiesten und hatten zu diesem Zeitpunkt richtig viel Spaß." Der Song repräsentiere das Thema des gesamten Albums und sei der perfekte Abschluss.

Das Album zum Song erscheint am 6. März 2026 und ist das vierte Studiowerk des Sängers. Mit "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." geht Harry Styles ab Mai auf Tour.