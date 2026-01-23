Nach fast vier Jahren meldet sich Harry Styles mit einem neuen Song zurück. Der Track "Aperture" sorgt auf Social Media für Diskussionsstoff. Nicht alle Fans sind begeistert.
Ein langersehnter Moment für alle Fans von Harry Styles (31): Am Freitag hat der Sänger um Mitternacht die erste Single aus seinem kommenden Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." veröffentlicht - und damit das erste neue Liedmaterial seit fast vier Jahren. Dementsprechend schnell sammelten sich auf Social Media die Reaktionen.