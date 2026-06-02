Millionen Zuschauer schwärmten in den 1980ern für Ted Danson als Barkeeper Sam Malone. Nur einer wollte den Hype nicht glauben: der Schauspieler selbst. Im Podcast erzählt der 78-Jährige, wie lange er brauchte, um seinen Ruf als Sexsymbol zu akzeptieren.
Für das Publikum war die Sache klar, für Ted Danson (78) selbst lange nicht: Dass Frauen ihn während seiner Zeit in der Sitcom "Cheers" als Sexsymbol betrachteten, konnte der Schauspieler kaum fassen. Das verriet der 78-Jährige in einer neuen Folge seines Podcasts "Where Everybody Knows Your Name".