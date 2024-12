Meine Kids sind mein Ein und Alles: Hollywoodstar Don Johnson zeigt seltenes Foto mit seinen sechs Kindern

US-Schauspieler Don Johnson (75) hat ein seltenes Foto von sich mit seinen sechs Kindern auf einer weihnachtlich geschmückten Treppe geteilt. Der frühere "Miami Vice"-Star veröffentlichte den Schnappschuss auf Instagram anlässlich seines 75. Geburtstags am Sonntag (15. Dezember) und schrieb stolz dazu: "Meine Kinder sind mein Ein und Alles!!! Alles Gute zum Geburtstag für mich!!!" Seine Ex-Frau Melanie Griffith (67) kommentierte den Post: "Wie schön das ist!!! FAMILIE ist alles. Alles Gute zum Geburtstag, Don". Dazu schickte sie drei rote Herzen.

Große Patchworkfamilie

Die sechs Kinder von Donald Wayne "Don" Johnson haben verschiedene Mütter und eines von ihnen ist adoptiert. Seinen ältesten Sohn, Schauspieler Jesse Wayne Johnson (42), bekam er mit Schauspielerin Patti D'Arbanville (73).

Johnsons älteste Tochter ist Dakota Johnson (34). Mit ihrer Mutter, Melanie Griffith, war er zweimal verheiratet, zuerst 1976 für kurze Zeit und dann von 1989 bis 1996. Griffith brachte ihren Sohn Alexander Bauer (39) mit in die Ehe. Er stammt aus ihrer ersten Ehe (1981-1989) mit Schauspieler Steven Bauer (68); Johnson soll ihn adoptiert haben. Ebenfalls auf dem Gruppenfoto zu sehen ist das dritte Kind von Griffith: Stella Banderas (27). Sie stammt aus ihrer 1996 geschlossenen Ehe mit Schauspieler Antonio Banderas (64) - 2014 hatten sie die Scheidung eingereicht.

Auf dem Foto sind auch Don Johnsons drei jüngere Kinder zu sehen. Diese teilt er mit seiner jetzigen Ehefrau (seit 1999), der Lehrerin Kelley Phleger (geb. 1969): Atherton Grace Johnson (24), Jasper Johnson (22) und Deacon Johnson (18).

Serienheld und Stil-Ikone der 1980er Jahre

Don Johnson wurde in den 1980er Jahren zum Star. In der TV-Serie "Miami Vice" spielte er den Undercover-Polizisten Sonny Crockett. Zusammen mit Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas, 75) machte er im damals wilden Süden Floridas Jagd auf Drogendealer. Die Serie ist vor allem wegen der stilprägenden Kleidung der Detectives und der Hit-Musik in Erinnerung geblieben.