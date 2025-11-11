Mein Schiff 1: Katamaran mit mehr als 50 Kreuzfahrt-Urlaubern gesunken

Das Boot war mit Kreuzfahrturlaubern zu einem Ausflug vor Samaná in der Dominikanischen Republik unterwegs, als es sank. Die Reederei Tui Cruises untersucht das Unglück jetzt.
Hamburg/Samaná - Ein Ausflugskatamaran mit mehr als 50 Passagieren eines Kreuzfahrtschiffes ist in der Karibik gesunken. Das Unglück auf dem Boot eines externen Anbieters habe sich am Sonntag während eines Landausflugsprogramms vor Samaná (Dominikanische Republik) ereignet, teilte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises mit Sitz in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.