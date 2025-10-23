„Mein Lokal, Dein Lokal“: TV-Koch testet Essen im „Weingärtle“ in Stuttgart – so lautet sein Urteil

Die Fernsehshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ nimmt Stuttgarter Lokale unter die Lupe. Im Rotenberger Weingärtle haben wir Essenstester Christian Henze über die Schulter geschaut.
Am Tisch ist es ganz still, als Christian Henze die erste Kostprobe nimmt. Der TV-Koch hebt eine Augenbraue leicht an, kaut, spießt mit der Gabel ein paar Spätzle auf, schweigt und blickt dann zu Frederik Garlin und Manuel Lauble hinüber. Er lächelt nicht, sein Gesichtsausdruck wirkt eher streng. Und der Inhaber vom Rotenberger Weingärtle sowie sein Koch sitzen angespannt auf ihren Stühlen.