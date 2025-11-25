Mein Licht, meine Welt: Richard Branson trauert um seine Frau Joan

Virgin-Gründer Richard Branson hat den Tod seiner Ehefrau Joan bekannt gegeben. Sie wurde 80 Jahre alt. Der 75-Jährige bezeichnete sie in einem emotionalen Statement als seine beste Freundin und sein Licht.
Richard Branson (75) muss einen schweren Verlust verkraften. Der britische Milliardär und Gründer der Virgin Group hat am Dienstag den Tod seiner Ehefrau Joan verkündet. In einem bewegenden Statement auf Instagram schrieb er: "Mit gebrochenem Herzen teile ich mit, dass Joan, meine Ehefrau und Partnerin seit 50 Jahren, von uns gegangen ist."