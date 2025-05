Mein Leben ist ruhiger und entspannter: Angela Merkel findet wieder besser in den Schlaf

1 Angela Merkel vor wenigen Tagen bei der Beerdigung von Margot Friedländer in Berlin. Foto: Tristar Media/Getty Images

Mit bemerkenswert offenen Worten spricht die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem aktuellen Interview über ihr neues Leben nach der Politik. Die 70-Jährige genießt die Ruhe und tiefgründigere Gespräche - und verrät, was sich in ihrem Alltag grundlegend verändert hat.











Fast vier Jahre nach dem Ende ihrer Amtszeit zieht Angela Merkel (70) eine überraschend positive Bilanz ihres neuen Lebensabschnitts. In einem offenherzigen Interview mit der Zeitschrift "Bunte" gibt die Ex-Bundeskanzlerin ungewohnt persönliche Einblicke in ihren Alltag ohne politische Verantwortung - und räumt mit dem Klischee des "Politik-Entzugs" auf.