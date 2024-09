Mein Herz ist gebrochen: Nicole Kidmans Mutter ist überraschend verstorben

Nicole Kidman (57) sollte am Abend des 7. September bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspielerin ausgezeichnet werden. Die Trophäe für die Rolle in dem Erotikthriller "Babygirl" (Dt. Kinostart: 16. Januar 2025) konnte der australische Hollywoodstar wegen des überraschenden Todes seiner Mutter Janelle Ann Kidman (1940-1984) aber nicht entgegennehmen.

"Mein Herz ist gebrochen", sagte die Schauspielerin in einer Erklärung, die von der niederländischen Regisseurin des Films, Halina Reijn (48), in ihrem Namen auf der Bühne verlesen wurde. Sie habe kurz nach ihrer Ankunft in Venedig von dem Tod ihrer "wunderschöne, tapferen Mutter Janelle Ann Kidman" erfahren. "Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie. Aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich angeleitet, und sie hat mich gemacht", so Kidman über ihre Mutter. Janelle Ann Kidman wurde 84 Jahre alt.

Enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter

Nicole Kidman und ihre Mutter waren eng miteinander verbunden. Immer wieder begleitetet Janelle Ann ihre Tochter auch auf Events und posierte mit ihr auf dem roten Teppich. Im Januar 2022 verriet die Oscar-Gewinnerin im Podcast "Fresh Air", dass ihre Mutter erkrankt sei und sie sich deshalb mehr um sie kümmern wolle. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich die Möglichkeit habe, die Welt mit den Augen einer 81-jährigen Frau zu sehen, weil wir uns so nahestehen", erklärte sie damals.

Auch auf Social Media teilte Kidman hin und wieder Bilder mit ihrer Mama, so auch am Muttertag 2023. "Meine wunderschöne Mama, alles Gute zum Muttertag! Ich könnte dich nicht mehr lieben", schrieb sie zu einem Kinderfoto mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Antonia (54) auf Instagram. Kidmans Vater Antony (1938-2014) ist bereits 2014 verstorben.