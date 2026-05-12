Mein Herz ist gebrochen: Alexandra Maria Lara trauert um ihre Mutter

Schauspielerin Alexandra Maria Lara hat den Tod ihrer Mutter bekannt gegeben. Auf Instagram nimmt die 47-Jährige mit bewegenden Worten Abschied und spricht von einem "unermesslichen Verlust".
Alexandra Maria Lara (47) trauert um ihre Mutter Doina Platareanu. Die Schauspielerin machte deren Tod auf Instagram öffentlich. Zu einem Foto der Verstorbenen schrieb sie: "Meine Mama. So schön und stark und außergewöhnlich, auch in dieser letzten so herausfordernden Zeit." Es gebe keine Worte für diesen "unermesslichen Verlust": "Mein Herz ist gebrochen und gleichzeitig ist es voller größter Liebe und Bewunderung und Dankbarkeit. Ich, wir lieben Dich über alles. Schon immer und für immer, hier und überall."