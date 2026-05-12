Mein Herz ist gebrochen: Alexandra Maria Lara trauert um ihre Mutter

Schauspielerin Alexandra Maria Lara hat den Tod ihrer Mutter bekannt gegeben. Auf Instagram nimmt die 47-Jährige mit bewegenden Worten Abschied und spricht von einem "unermesslichen Verlust".

Alexandra Maria Lara (47) trauert um ihre Mutter Doina Platareanu. Die Schauspielerin machte deren Tod auf Instagram öffentlich. Zu einem Foto der Verstorbenen schrieb sie: "Meine Mama. So schön und stark und außergewöhnlich, auch in dieser letzten so herausfordernden Zeit." Es gebe keine Worte für diesen "unermesslichen Verlust": "Mein Herz ist gebrochen und gleichzeitig ist es voller größter Liebe und Bewunderung und Dankbarkeit. Ich, wir lieben Dich über alles. Schon immer und für immer, hier und überall."

Den letzten Satz formulierte sie in ihrer Muttersprache Rumänisch: "Te ador iubita mea." Zu Deutsch: "Ich liebe dich, meine Liebste." Wann und unter welchen Umständen ihre Mutter gestorben ist, lässt Lara offen. Alexandra Maria Lara wurde 1978 in Bukarest als Tochter der Philologin Doina Platareanu und des Schauspielers Valentin Platareanu (1936-2019) geboren. Als sie fünf Jahre alt war, floh die Familie vor dem Ceaușescu-Regime nach Deutschland. Heute zählt sie zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. International bekannt wurde sie etwa durch Rollen in "Der Untergang" oder "Control".

Mit dem britischen Schauspieler Sam Riley (46), der ihr Partner beim Dreh von "Control" war und dort die Hauptrolle verkörperte, ist Lara seit 2009 verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, der 2014 geboren wurde, und lebt in Berlin-Charlottenburg.

Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sprechen ihr Beileid aus

Ihr Post löste eine Welle der Anteilnahme aus. Schauspielerin Bettina Zimmermann (51) schrieb: "Oh nein, liebe Alex, unser herzlichstes Beileid." Sönke Möhring (53) kommentierte: "Liebste Alex, die Liebe bleibt. Mein tief empfundenes Beileid. Ich wünsche Dir viel Kraft. Sei fest gedrückt."

Darüber hinaus meldeten sich auch Nicolette Krebitz (53) und Catrin Striebeck (60) mit Beileidsbekundungen. Moderator Micky Beisenherz (48) hinterließ ein rotes Herz. Marie Bäumer (57) schrieb zudem: "Es ist unglaublich, wie viel Liebe sich frei legt, wenn wir unsere Eltern verabschieden, die Trauer badet in der Liebe."