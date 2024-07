In einem Instagram-Video zeigt sich Paris Hilton (43) ganz verrückt nach ihrem Phoenix. Der einjährige Sohn der Sängerin und ihres Ehemanns Carter Reum (43) sitzt angekuschelt an seine Mutter im Flugzeug. Die beiden haben es sich sichtlich gemütlich gemacht - sie tragen Herzchen-Pyjamas im Partnerlook.

"Küsschen im Flug"

Hilton gibt ihrem Sohn im Video zärtliche Küsse, die er erwidert. Das löst bei dem It-Girl ein glückliches Lachen aus. In einem kurzen Text unter dem Beitrag vom 4. Juli teilt sie ihre Freude mit. "Küsschen im Flug mit Baby P", schreibt sie. Wie sie ergänzt, fühle sich ihr Herz "so erfüllt" an. Sie hätte sich nie träumen lassen, "so glücklich und zufrieden" zu sein.

Ihr neuester Zuwachs, ihre acht Monate alte Tochter London, ist nicht im Video zu sehen. Beide Kinder der Sängerin und Schauspielerin und des Unternehmers kamen per Leihmutter zur Welt. In einem weiteren Instagram-Post schrieb sie Ende Juni unter ein Video ihrer Tochter: "London, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, mein wunderschönes, kleines Mädchen. Du bist meine Welt", drückte sie ihre mütterliche Liebe aus.

Sohn kann schon laufen

Ein Fotoshooting mit ihrem Sohn stand auch schon an. Ein Video davon zeigt Phoenix, wie er vor dem rosa Fotohintergrund wegläuft. Bei seinen wackeligen Schritten nimmt ihn Reum an die Hand. "Baby P ist frei", kommentiert Hilton den Clip. Während sie ganz in Pink gekleidet ist, trägt ihr Sohn ein mit Teddybären verziertes Outfit und eine passende Bärchenkappe.