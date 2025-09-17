Mein größtes Wunder: Weltklasse-Schwimmerin Elena Semechin wird erstmals Mutter

Paralympics-Siegerin, Parasportlerin des Jahres und jetzt auch Mama! Elena Semechin ist erstmals Mutter geworden, wie sie freudig mitteilt.
Vieles hat Elena Semechin (31) in den vergangenen Jahren erreicht. Die deutsche Schwimmerin hat nicht nur unter anderem drei Weltmeistertitel und zwei Mal Gold bei den Paralympics geholt, sie wurde vor wenigen Monaten auch zum zweiten Mal nach 2021 Parasportlerin des Jahres. Doch ihre wohl emotionalste Erfahrung konnte Semechin am heutigen 17. September bei Instagram verkünden. Sie ist erstmals Mutter geworden.