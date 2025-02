Am Dienstagmorgen verstarb Kultida Woods (1946-2025). Ihr berühmter Sohn Tiger Woods (49) trauert öffentlich. Auf Instagram teilt der preisgekrönte Golf-Profi seine Gefühle.

"Mit tiefer Traurigkeit möchte ich mitteilen, dass meine liebe Mutter, Kultida Woods, heute früh verstorben ist. Meine Mutter war eine ganz eigene Naturgewalt, ihr Geist war einfach nicht zu leugnen", verfasste einer der erfolgreichsten Golfspieler der Sportgeschichte bewegende Zeilen und postete außerdem ein privates Foto seiner lachenden Mutter im bunten Kleid vor einem Rosengitter.

Ihr verdanke Woods seinen Erfolg im Golfsport: "Sie war mein größter Fan, mein größter Unterstützer, ohne sie wäre keine meiner persönlichen Leistungen möglich gewesen." Auch über seine Söhne spricht der Sportler in seinem Nachruf: "Sie wurde von so vielen geliebt, besonders aber von ihren beiden Enkelkindern Sam und Charlie. Ich danke euch allen für eure Unterstützung, eure Gebete und eure Anteilnahme in dieser schwierigen Zeit für mich und meine Familie. Ich liebe dich, Mom."

Vor drei Wochen stand sie noch auf dem Golfplatz

Am 14. Januar hatte die gebürtige Thailänderin ihren Sohn bei dessen TGL-Spiel in Florida noch vor Ort unterstützt. "Jeder dachte, dass mein Vater mein größter Unterstützer war. Aber Mama war mein ganzes Leben an meiner Seite. Sie erlaubte mir, meinen Träumen nachzujagen, und sie gab mir all diese Unterstützung und Liebe", sagte Woods einst laut "Golf.de". Sein Vater Earl Woods verstarb bereits 2006.

2017 erzählte der Golfer gegenüber "USA Today", dass Kultida Woods eine sehr harte, zähe alte Dame sei und sehr anspruchsvoll. Aber er liebe sie so sehr. Über die Todesursache schweigt Woods bislang.

Der US-Präsident kondolierte

Sogar Donald Trump (78) drückte via Instagram sein Beileid aus:. "Kultida Woods hatte einen wunderbaren Einfluss auf Tiger und gab ihm viel von seiner Stärke und seiner Brillanz. Melania und ich senden unsere Liebe und unsere Gebete an Tiger und seine unglaubliche Familie."