Meilenstein mit frischer Platte: Depeche Mode stellen neuen Rekord in den Charts auf

Mit "Memento Mori: Mexico City" können Depeche Mode ihr 13. Album an der Spitze der deutschen Charts platzieren. Damit stellen die britischen Synthie-Pop-Legenden einen neuen Rekord auf.
Die britische Band Depeche Mode schreibt in Deutschland Geschichte: Mit ihrem Album "Memento Mori: Mexico City" erobern sie aktuell die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment - und feiern damit ihr 13. Nummer-eins-Album. Kein internationaler Künstler hat dies bislang geschafft. Selbst Superstars wie Madonna (67) und Robbie Williams (51), die jeweils auf zwölf Spitzenalben kommen, müssen sich somit geschlagen geben.