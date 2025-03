1 Wäre die ISS nicht immer um die Erde, sondern geradeaus geflogen, hätte sie jetzt fast den Pluto erreicht. (Archivbild) Foto: -/Roscosmos State Space Corporation via AP/dpa

In 400 Kilometer Höhe zieht die ISS als Außenposten der Menschheit ihre Bahn. Dabei kommen viele Flugkilometer zusammen - und eine besondere Zahl an Erdumrundungen.











Link kopiert



Moskau - Die Internationale Raumstation ISS hat nach russischen Angaben die Erde 150.000 Mal umrundet. Als Jubiläumsrunde wertete die Raumfahrtbehörde Roskosmos den Flug von der Insel Sumatra in Indonesien immer ostwärts bis wieder in den Indischen Ozean von 11.32 Uhr bis 13.05 Uhr MEZ am Dienstag.