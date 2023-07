1 Der Entwurf der Kindergrundsicherung soll am Mittwoch, den 5. Juli, verabschiedet werden. Foto: IMAGO/epd/IMAGO/Detlef Heese

Die Kindergrundsicherung kommt. Nach vielen Diskussionen hat die Regierung ein Gesetz entworfen, das Familien finanziell unterstützen soll. Wie hoch der Betrag des Kindergeld-Nachfolgers sein soll – ein Überblick.









Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt. Das sei ein „nicht hinnehmbarer Zustand in einem so reichen Land wie Deutschland“, heißt es in einem Beschluss der Grünen aus 2019.