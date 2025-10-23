Meilenstein auf Spotify: Lanz & Precht-Podcast wurde 100 Millionen Mal gestreamt

Der ZDF-Podcast "Lanz & Precht" hat einen riesigen Meilenstein erreicht: über 100 Millionen Streams auf Spotify. Dafür gab es den Spotify Creator Milestone Award in Bronze. Nur acht deutsche Podcasts haben diese Marke bisher geknackt.

Der ZDF-Podcast "Lanz & Precht" wurde auf Spotify inzwischen mehr als 100 Millionen Mal gestreamt, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Damit gehören der Moderator Markus Lanz (56) und der Philosoph Richard David Precht (60) zu einer exklusiven Riege: Nur acht Podcasts in Deutschland und weltweit lediglich 80 weitere haben diese Marke bislang überschritten. Zur Anerkennung dieses Erfolgs wurde der Podcast mit dem Spotify Creator Milestone Award in Bronze ausgezeichnet.

"Dieser Preis ist für uns eine schöne Anerkennung - und Anlass für Dankbarkeit", reagierte Lanz auf die Auszeichnung. Dass er und Precht mit dem Podcast etwas geschaffen hätten, "das zu uns passt, das zum ZDF passt und zugleich viele Menschen erreicht", empfinde er als großes Glück. "Dieser Erfolg ist alles andere als selbstverständlich und motiviert uns, genauso weiterzumachen."

Richard David Precht: "Niemals damit gerechnet"

Auch Precht zeigte sich erfreut über den Meilenstein: "Bei der Aufzeichnung unserer ersten Folge vor etwa vier Jahren hätte ich niemals damit gerechnet, dass unser Podcast so erfolgreich werden würde." Er betonte, dass viele große Fragen heute neu verhandelt würden in einer Zeit großer Unsicherheit. "Dass unser Podcast in dieser komplexen Zeit zahlreichen Menschen als Quelle für Orientierung und Inspiration dient, freut mich sehr."

Der Podcast "Lanz & Precht" erscheint seit September 2021 immer freitags und wird vom ZDF in Zusammenarbeit mit den beiden Hosts produziert. In den wöchentlichen Gesprächen beleuchten der ZDF-Moderator und der Philosoph aktuelle gesellschaftliche, politische und kulturelle Fragen. Bereits mehr als 200 Folgen wurden bis dato produziert.

Meistgehörter Podcast auf Apple

Der Erfolg des Formats zeigt sich auch auf anderen Plattformen: Im Jahr 2024 wurde "Lanz & Precht" zum meistgehörten Podcast auf Apple Podcasts gekürt.