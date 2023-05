1 Inwieweit der Verbraucher von der Absenkung der Mehrwertsteuer um drei beziehungsweise zwei Prozentpunkte profitiert, ist noch völlig offen. Foto: dpa/Oliver Berg

Das Bundeskabinett hat die Senkung der Mehrwertsteuer beschlossen. Die Wirtschaft freut sich darüber, dass doch nicht alle Waren neu etikettiert werden müssen. Teile des Handels sehen die Maßnahme allerdings mit großer Skepsis.









Berlin/Stuttgart - Eine Ersparnis durch die abgesenkte Mehrwertsteuer bekommen die Verbraucher in vielen Geschäften wohl erst beim Bezahlen ausgewiesen. Nachdem sich der Handel besorgt über die Aussicht geäußert hatte, vom 1. Juli an alle Artikel neu etikettieren zu müssen, sorgte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag für eine Klarstellung. Demnach dürfen die Händler auf Grundlage einer Ausnahmeregelung den Rabatt pauschal an der Kasse gewähren.