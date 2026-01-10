Mehrwertsteuer gesenkt: Wieso das Essen im Restaurant nicht günstiger wird

Die Mehrwertsteuer auf Speisen ist auf sieben Prozent gesenkt worden, beim Gast kommt das nicht an. Die Göppinger Dehoga Kreisvorsitzende Susanne Weißkopf wirbt um Verständnis.
Trotz anhaltender wirtschaftlicher Belastungen blickt das Gastgewerbe in Baden-Württemberg verhalten zuversichtlich auf das neue Jahr. Schließlich wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft von 19 auf 7 Prozent gesenkt. „Die Lage bleibt herausfordernd, aber ich bin optimistischer als noch vor einem Jahr und sehe jetzt eine realistische Chance, dass wir den Negativtrend bei der Umsatzentwicklung stoppen können“, sagte der Landeschef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Hans-Ulrich Kauderer. Auch die Kreisvorsitzende, Susanne Weißkopf vom Hotel Ochsen in Uhingen, begrüßt die Steuersenkung: „Viele haben darauf hingefiebert.“