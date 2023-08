Mehrwertsteuer belastet Gastronomie in Ludwigsburg

Die Gastronomie hat an vielen Problemen zu knabbern. Zum ständigen Fachkräftemangel kommt jetzt die angekündigte Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent. Was sind die Folgen für die Restaurants im Landkreis und ihre Kunden?









Die Gastronomie hat an vielen Problemen zu knabbern: Zum ständigen Fachkräftemangel könnte im Januar eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um zwölf Prozent kommen. Und genau das könnte weiteren Restaurants und Co. das Genick brechen. Experten sprechen von sieben bis acht Prozent. Das gilt auch für den Landkreis Ludwigsburg. „Auf jeden Fall werden Betriebe schließen müssen“, sagt Andreas Müller, der beim Dehoga-Kreisverband Ludwigsburg für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Bundesweit prognostiziert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, dass 8000 bis 10 000 Betriebe (von insgesamt 136 000 in Deutschland) auf der Strecke bleiben werden, falls die Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz kommt.