Prinzessin Amalia hat sich am Freitag in Amsterdams Altstadt auf einer Brücke fotografieren lassen. Dutzende Schaulustige säumten den Kanal, um einen Blick auf die niederländische Thronfolgerin zu erhaschen.

Ein Fotomoment mitten in Amsterdam: Prinzessin Amalia der Niederlande (22) hat sich am Freitag auf einer Brücke am Oudezijds Voorburgwal ablichten lassen. Zahlreiche Passanten blieben laut "De Telegraaf" stehen, als sich die 22-jährige Thronfolgerin den Fotografen und Kamerateams stellte. Der Termin gehörte zu ihrem zweitägigen Besuch in der niederländischen Hauptstadt.

Eleganter Auftritt über dem Kanal Für den Fototermin hatte sich Amalia für einen dunkelblauen Look entschieden: weite Bundfaltenhose, dazu ein eng geschnittenes Oberteil in derselben Farbe mit V-Ausschnitt und langen Manschetten. Komplettiert wurde das Outfit von flachen Stiefeletten - deutlich bequemer als die bordeauxroten Schuhe mit hohem Absatz, in denen die Prinzessin noch am Donnerstag unterwegs gewesen war.

Das Aufgebot an Reportern, Fotografen und TV-Teams blieb auf der Brücke nicht unbemerkt. Dutzende Schaulustige versammelten sich entlang der Gracht, um einen Blick auf die künftige Königin der Niederlande zu werfen. Die Szene am Oudezijds Voorburgwal war dabei nur ein Zwischenstopp: Zu Fuß unterwegs war Amalia an diesem Mittag entlang der Warmoes Biënnale, eines Kunstfestivals, bei dem Ausstellungen in Kneipen, Kirchen und Geschäften des Viertels zu sehen sind.

Der zweite Besuchstag hatte einige Stunden zuvor in einer ganz anderen Umgebung begonnen. Im Wohnkomplex Valley in der Zuidas - in einem Restaurant in der 26. Etage über dem Amsterdamer Finanzdistrikt - traf die Prinzessin auf junge Anwältinnen, Banker und Unternehmensberater, die in dem Geschäftsviertel arbeiten. Ein Mittagessen mit jener Generation, die derzeit ihre berufliche Zukunft in der Metropole gestaltet.

Der Hauptstadtbesuch geht auf eine Einladung der Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema (59) zurück. Für die älteste Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) ist es die erste mehrtägige Visite dieser Art. Begonnen hatte das Programm bereits am Donnerstag, der Fototermin am Kanal bildete nun einen der öffentlichen Höhepunkte des Freitags.

Laut Königshaus standen für die Prinzessin unter anderem Besuche bei Projekten "in den Bereichen Wissenschaft, Wohnungsbau und sozialer Zusammenhalt" an. "Auch Sport, Kunst und Kultur, das Nachtleben von Amsterdam und die Sicherheit in der Stadt stehen im Mittelpunkt." Dass sich die 22-Jährige gleich zwei volle Tage lang in Amsterdam zeigt, unterstreicht den wachsenden Stellenwert eigenständiger Termine der Thronfolgerin innerhalb ihrer offiziellen Aufgaben.