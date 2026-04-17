Prinzessin Amalia hat sich am Freitag in Amsterdams Altstadt auf einer Brücke fotografieren lassen. Dutzende Schaulustige säumten den Kanal, um einen Blick auf die niederländische Thronfolgerin zu erhaschen.
Ein Fotomoment mitten in Amsterdam: Prinzessin Amalia der Niederlande (22) hat sich am Freitag auf einer Brücke am Oudezijds Voorburgwal ablichten lassen. Zahlreiche Passanten blieben laut "De Telegraaf" stehen, als sich die 22-jährige Thronfolgerin den Fotografen und Kamerateams stellte. Der Termin gehörte zu ihrem zweitägigen Besuch in der niederländischen Hauptstadt.