Mehrtägige Sperrung Fellbach: Erkundungsbohrungen bei Oeffingen – Autofahrer müssen Geduld haben

Vorbereitungen auf die Brückeninstandsetzung an der Landesstraße 1197 im Sommer 2026 stehen an: Mehrtägige halbseitige Sperrungen beginnen an diesem Dienstag.

Aktuelle Erkundungsbohrungen zur geplanten Sanierung an der Umgehungsstraße nordwestlich des Fellbacher Stadtteils Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) stehen in diesen Tagen auf der Landesstraße 1197 an. Im Zuge dieser Aktivitäten sind deshalb halbseitige Sperrungen unvermeidlich – und zwar von diesem Dienstag, 24. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 27. Februar.

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) wird demnächst in Vorbereitung auf die geplante Straßen- und Brückeninstandsetzung Untersuchungen an der Umgehungsstraße bei Oeffingen durchführen. „Dazu müssen einzelne Fahrspuren der L 1197 abschnittsweise halbseitig gesperrt werden“, teilt ein Sprecher der Behörde mit.

Untersuchungen auf zwei Kilometern Länge

Die Untersuchungen an der Umgehungsstraße finden auf einer Länge von rund zwei Kilometern statt. Der Bereich beginnt im südlichen Abschnitt an der Abzweigung zur Freibergstraße. Nördlicher Endpunkt ist der Abzweig Ludwigsburger Straße – an jener Kreuzung, an der es anschließend links ab weiter gen Remseck geht. Betroffen von den Untersuchungen ist auch die Brücke über den Feldweg zum Weidachtal.

An der Kreuzung zur Ludwigsburger Straße nördlich von Oeffingen Foto: Patricia Sigerist

Die Erkundungsbohrungen sind vorbereitende Maßnahmen zur geplanten Straßen- und Brückeninstandsetzung im Sommer. Hintergrund sind festgestellte Schäden an der Brücke und in Fahrbahnabschnitten der L 1197. „Um den tatsächlichen Straßen- und Brückenzustand sowie den Schichtaufbau zu ermitteln, werden Bohrkerne aus den Straßen- und Brückenbelägen entnommen“, so der RP-Sprecher.

Die Probenahmen finden am Dienstag, 24. Februar, und Mittwoch, 25. Februar, statt. Dazu wird die Fahrbahn an beiden Tagen zwischen 9 und 15.30 Uhr abschnittsweise halbseitig gesperrt. Im Kurvenbereich wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt.

Auch Fahrbahnschäden werden saniert

Am Donnerstag, 26. Februar, werden auf der Brücke in Fahrtrichtung Waiblingen-Hegnach Fahrbahnschäden saniert. Hierzu wird die rund 50 Meter lange Brücke im Kurvenbereich der Umgehungsstraße von Donnerstag, 8 Uhr, bis Freitag, 27. Februar, 7 Uhr, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Für die Untersuchungen investiert das Land Baden-Württemberg rund 20 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.