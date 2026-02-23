Mehrtägige Sperrung Fellbach: Erkundungsbohrungen bei Oeffingen – Autofahrer müssen Geduld haben

Vorbereitungen auf die Brückeninstandsetzung an der Landesstraße 1197 im Sommer 2026 stehen an: Mehrtägige halbseitige Sperrungen beginnen an diesem Dienstag.
Aktuelle Erkundungsbohrungen zur geplanten Sanierung an der Umgehungsstraße nordwestlich des Fellbacher Stadtteils Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) stehen in diesen Tagen auf der Landesstraße 1197 an. Im Zuge dieser Aktivitäten sind deshalb halbseitige Sperrungen unvermeidlich – und zwar von diesem Dienstag, 24. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 27. Februar.