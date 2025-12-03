Horst Lichter und "Bares für Rares" haben ihre Premiere auf Twitch gefeiert. Das Special mit Streamer Peter Smits demonstrierte: Horst Lichter funktioniert auch im Internet.
Für den beliebten "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) stand am Montagabend eine echte Premiere an. Streamer Peter "Piet" Smits (36) von PietSmiet besuchte ihn im "Bares für Rares"-Studio. Für den Twitch-Kanal des ZDF entstand ein mehrstündiger Livestream. Und Horst Lichter, das wurde schnell klar, kommt auch in der Streaming-Welt exzellent an.