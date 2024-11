Mehrkosten für Eigentümer unbebauter Grundstücke: Zwei Städte in Baden-Württemberg gehen bei der Grundsteuer C voran

Zwei Städte in Baden-Württemberg gehen bei der Grundsteuer C voran

1 In Tübingen versucht Boris Palmer seit Jahren, Eigentümer unbebauter Grundstücke dazu zu bringen, Wohnraum zu schaffen. Ab 2025 mit der Grundsteuer C. Foto: imago/imagebroker, dpa/Jan-Philipp Strobel

Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg können ab 2025 die neue Grundsteuer C verlangen. Das bedeutet Mehrkosten für Eigentümer unbebauter, aber baureifer Grundstücke. Boris Palmer verspricht sich von der neuen Steuer mehr Wohnraum.











Link kopiert



Die Zähne habe er sich an etlichen Grundstückseigentümern über Jahre hinweg regelrecht „ausgebissen“, sagt Boris Palmer. Jene mit unbebauten, aber baureifen Grundstücken versucht der Tübinger OB seit seinem Amtsantritt im Jahr 2007 dazu zu bringen, mit dem Bauen loszulegen – und damit das zu schaffen, was in der Unistadt ein besonders knappes Gut ist: Wohnraum. Im Laufe der Jahre wurden in Tübingen zwar immer mehr sogenannte Baulücken geschlossen, doch auch heute existieren in der Unistadt noch rund 300 unbebaute, aber baureife Grundstücke. Jetzt will der Ex-Grüne es mit einem neuen Werkzeug versuchen.