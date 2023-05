1 Emanuel Molleker zählt am Wochenende zum Kreis der Favoriten. Foto: Günter Bergmann

Emanuel Molleker von der LG Filder ist eines der größten deutschen Zehnkampf-Talente. Nun will er beim Heimwettbewerb die Fahrkarte zu den Junioren-Europameisterschaften lösen. Als Stargast kommt derweil ein Weltmeister ins Fleinsbachstadion.









In Sachen internationale Großereignisse war Emanuel Molleker bislang wirklich nicht vom Glück verfolgt. Im Jahr 2021 galt der Zehnkämpfer der LG Filder aufgrund seiner erzielten Leistungen zumindest als Medaillenkandidat, wenn nicht sogar als Favorit für die U-18-Europameisterschaften im italienischen Rieti – ehe die Titelkämpfe mitten in der Corona-Hochzeit ersatzlos gestrichen wurden. Und im vergangenen Jahr, da hatte der aus Donaueschingen im Schwarzwald stammende Athlet die Normzahl von 7150 Punkten für die Teilnahme an den U-20-Weltmeisterschaften in Kolumbien schon abgeliefert. Im finalen Ausscheidungskampf zog er sich dann aber eine Zerrung zu, welche alle Ticketträume abrupt beendete.