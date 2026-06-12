Mehrkampf-Meeting: Auf der Jagd nach WM-Fahrkarten – Nachwuchselite in Bernhausen zu Gast

König Fußball mit der just rund um dieses Wochenende beginnenden Weltmeisterschaft zum Trotz – im Bernhausener Fleinsbachstadion wird auch heuer eine lange Tradition fortgesetzt. Dort, wo einst Jürgen Hingsen, Guido Kratschmer und Eva Wilms sogar Weltrekorde aufgestellt haben, dreht sich für zwei Tage alles um die Leichtathletik-Disziplinen Zehn- und Siebenkampf. Beim Juniorenmeeting geht es diesmal um die Fahrkarten zu zwei internationalen Topevents.

Angesagt haben sich für diesen Samstag und Sonntag neben der deutschen Mehrkampfelite Sportler und Sportlerinnen aus der Schweiz, Italien, Israel, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Irland sowie sogar Südafrika, Guatemala und Neuseeland. Sie alle haben ein reizvolles großes Ziel vor Augen: Wer schafft die Qualifikationsnorm für die U-20-Weltmeisterschaften im August in Eugene (USA) und für die U-18-Europameisterschaften, die Mitte Juli im italienischen Rieti stattfinden werden? Im Zehnkampf stehen diese vonseiten des Deutschen Leichtathletik-Verbands für die beiden Altersklassen bei 7200 beziehungsweise 6800 Punkten. Im Siebenkampf bräuchte es 5400 respektive 5300 Zähler.

Notgedrungen begrenzen musste der Veranstalter LG Filder die Teilnehmerzahlen. „Vergangenes Jahr hat der Wettkampf aufgrund der außerordentlich hohen Resonanz an beiden Tagen bis spät in den Abend hinein gedauert. Daher haben wir uns entschlossen, etwas zu reduzieren. Aber jede Absage, die wir aussprechen mussten, schmerzte natürlich“, sagt der Vereinschef Florian Mertens. So sind dieses Mal „nur“ rund 180 Athletinnen und Athleten am Start. Gleichwohl erwartet Mertens „wie gewohnt Leichtathletik auf Spitzenniveau“.

Parallel zur internationalen Konkurrenz werden die baden-württembergischen U-20-Mehrkampfmeisterschaften ausgetragen. Beginn ist an beiden Tagen um 9.15 Uhr.