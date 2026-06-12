Mehrkampf-Meeting: Auf der Jagd nach WM-Fahrkarten – Nachwuchselite in Bernhausen zu Gast

Beim internationalen Junioren-Meeting im Fleinsbachstadion starten diesmal sogar Athleten aus Südafrika und Neuseeland. Warum der Veranstalter Absagen erteilen musste.
König Fußball mit der just rund um dieses Wochenende beginnenden Weltmeisterschaft zum Trotz – im Bernhausener Fleinsbachstadion wird auch heuer eine lange Tradition fortgesetzt. Dort, wo einst Jürgen Hingsen, Guido Kratschmer und Eva Wilms sogar Weltrekorde aufgestellt haben, dreht sich für zwei Tage alles um die Leichtathletik-Disziplinen Zehn- und Siebenkampf. Beim Juniorenmeeting geht es diesmal um die Fahrkarten zu zwei internationalen Topevents.