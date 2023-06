Mehrfamilienhaus in Göppingen

1 Die Preise steigen gewaltig – hier ein Gaskessel der Energieversorgung Filstal Foto: Giacinto Carlucci

Preisschock: Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Göppingen sollen ab Ende dieses Jahres das Zehnfache bezahlen. Dabei waren sie energiebewusst und haben eine neue, effiziente Heizung einbauen lassen.









Der Schock kam per E-Mail. „Bei so etwas fällt einem nicht mehr ein“, sagt Christine Walter. Immer noch ist der Göppingerin die Fassungslosigkeit anzuhören, wenn sie von dem neuen Gas-Angebot des örtlichen Energieversorgers EVF erzählt. Zuvor hatte die EVF den Rahmenvertrag zum 31. Dezember 2022 beendet. Für die Bewohner eines Sieben-Familien-Hauses in der Göppinger Nordstadt bedeutet es, dass sie künftig nicht mehr knapp 5000 Euro netto für Heizung und warmes Wasser bezahlen wie noch 2021, sondern 50 000 Euro – das Zehnfache. „Als ich vor zwei Monaten bei der EVF angefragt hatte, mit welchen Preiserhöhungen zu rechnen sei, war von einer Vervierfachung die Rede“, erzählt Walter.