Mehrfamilienhaus geplant: Steinheim vertraut auf Paulus als Partner

1 Auf dem freien Höpfigheimer Grundstück vorne soll das Haus mit Kindertagesstätte entstehen. Im Hintergrund sieht man ein Bauprojekt, das von der Paulus-Insolvenz betroffen war. Foto: Werner Kuhnle

In Steinheim-Höpfigheim im Kreis Ludwigsburg ist ein Mehrfamilienhaus mit Kita geplant. Der Bürgermeister sieht darin kein erhöhtes Risiko, auch wenn der Geschäftspartner zuletzt in den Schlagzeilen stand.











Link kopiert



Wie man hört, machen die Käufer der Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus in der Mühlbachstraße 29 im Steinheimer Stadtteil Höpfigheim drei Kreuze, dass das Gebäude tatsächlich in absehbarer Zeit fertiggestellt sein soll. Sicher war das nämlich keineswegs. Hinter dem Vorhaben stand die Paulus Wohnbau GmbH, die im vergangenen Jahr pleite gegangen war. Insolvenzverwalter Holger Leichtle kündigte dann Anfang 2024 an, dass das Projekt in Höpfigheim fortgeführt werden solle. Das bekräftigt nun Veit Mathauer von der Sympra GmbH, die im Auftrag von Leichtle die Öffentlichkeitsarbeit rund um die Paulus-Insolvenz übernommen hat.