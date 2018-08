Mehrfachstraftäter in Ludwigsburg 17-Jähriger nach vielen Straftaten in Untersuchungshaft

Von red/pho 09. August 2018 - 17:03 Uhr

Die Polizei hat den jungen Mann nach einer Schlägerei am Samstag festgenommen. Foto: dpa

Ein 17-Jähriger fällt derart oft polizeilich auf, dass die Stadt ihm ein Aufenthaltsverbot auferlegt. Doch auch daran hält er sich nicht. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Ludwigsburg - Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger, der innerhalb der letzten beide Jahre immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, sitzt seit Mittwochnachmittag in Untersuchungshaft. Allein zwischen Samstag und Dienstag ergab sich in drei Fällen ein Tatverdacht gegen den jungen Mann. So berichtet die Polizei Ludwigsburg.

Am Samstag war er vermutlich mit zwei Komplizen an einer Prügelei auf dem Akademiehof in Ludwigsburg beteiligt. Das 19 Jahre alte Opfer musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr folgte dann eine Sachbeschädigung: Der Jugendliche soll am Akademiehof mit einer Flasche eine Scheibe in der dortigen Tiefgarage eingeschlagen haben.

Etwa 90 Minuten später kam es dann wegen einer Körperverletzung zu einem weiteren Einsatz der Polizei nahe der MHP-Arena. In diesem Fall ist wiederum der 17-Jährige verdächtig, mit einem 37 Jahre alten Mann in einen Streit geraten zu sein und diesem ins Gesicht geschlagen zu haben. Auf seiner anschließenden Flucht konnte er von Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg gestoppt werden. Sie nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts vorläufig fest.

Jugendlicher seit seiner Einreise kriminell auffällig

Seit seiner Einreise im Jahr 2016 fiel der aus Afghanistan stammende Tatverdächtige durch verschiedenste Straftaten auf. Die Ermittlungsgruppe „Mehrfachtäter Zuwanderung“ des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war aufgrund dessen auf den jungen Flüchtling aufmerksam geworden und hatte die Ermittlungen übernommen. Die Stadt Ludwigsburg verhängte über den jungen Mann Anfang August ein Aufenthaltsverbot für den Bahnhof und die Stadt. Dagegen verstieß der 17-Jährige am Freitag und am Dienstag ebenfalls.

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Dienstagabend wurde der Jugendliche am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen und wies ihn in ein Gefängnis ein.