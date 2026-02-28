Mehrere Vorwürfe: Chers Sohn Elijah Blue Allman nach Randale an Schule festgenommen

Chers Sohn, Elijah Blue Allman, soll an einer Eliteschule randaliert haben. Er wurde laut Medienberichten von der Polizei festgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass der 49-Jährige für Schlagzeilen sorgt.
Elijah Blue Allman (49), der Sohn von Popikone Cher (79) und dem Musiker Gregg Allman (1947-2017), sorgt einmal mehr für besorgniserregende Schlagzeilen: Wie die zuständige Polizei gegenüber dem Magazin "People" bestätigte, wurde Allman am Freitag nach einem Vorfall an der renommierten St. Paul's School in New Hampshire festgenommen.