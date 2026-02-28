Mehrere Vorwürfe: Chers Sohn Elijah Blue Allman nach Randale an Schule festgenommen

Chers Sohn, Elijah Blue Allman, soll an einer Eliteschule randaliert haben. Er wurde laut Medienberichten von der Polizei festgenommen. Es ist nicht das erste Mal, dass der 49-Jährige für Schlagzeilen sorgt.

Elijah Blue Allman (49), der Sohn von Popikone Cher (79) und dem Musiker Gregg Allman (1947-2017), sorgt einmal mehr für besorgniserregende Schlagzeilen: Wie die zuständige Polizei gegenüber dem Magazin "People" bestätigte, wurde Allman am Freitag nach einem Vorfall an der renommierten St. Paul's School in New Hampshire festgenommen.

Tumulte in der Mensa Gegen 18 Uhr Ortszeit seien demnach bei der Polizei Meldungen über einen "unerwünschten Gast" auf dem Gelände des exklusiven Internats eingegangen. Laut Berichten des lokalen Senders WMUR hielt sich Allman in der Speisehalle der Schule auf, verursachte dort eine erhebliche Ruhestörung und verhielt sich gegenüber den Anwesenden äußerst aggressiv.

Die Behörden erhoben daraufhin mehrere schwere Vorwürfe gegen den Musiker: zwei Fälle von einfacher Körperverletzung, Hausfriedensbruch, kriminelle Nötigung und Störung der öffentlichen Ordnung.

Nach seiner Festnahme wurde Allman in das Gefängnis von Merrimack County gebracht, jedoch kurz darauf auf freien Fuß gesetzt. Er musste keine Kaution hinterlegen, unterschrieb jedoch eine Verpflichtung, zu seinen künftigen Gerichtsterminen zu erscheinen. Besonders rätselhaft bleibt, dass Allman laut Polizeiangaben keinerlei Verbindung zu der Schule hat.

Immer wieder Probleme für Chers Sohn

Der Vorfall ist der jüngste Rückschlag in einer langen Reihe persönlicher Probleme für den Sohn von Cher und dem verstorbenen Gregg Allman. Erst vor wenigen Monaten wurde Allman aus seinem Haus in Kalifornien ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich "unberechenbar" verhalten hatte. Die Polizei fand damals Drogen in seinem Anwesen.

Im Dezember 2023 hatte Cher eine temporäre Vormundschaft für das Vermögen ihres Sohnes beantragt, wobei sie auf seinen instabilen psychischen Zustand und massiven Drogenmissbrauch verwies. Nach einer privaten Einigung zog sie diesen Antrag im September 2024 jedoch freiwillig zurück.

Bisher hat sich kein offizieller Vertreter der 79-jährigen Sängerin zu den Ereignissen in New Hampshire geäußert. Bekannt ist jedoch, dass Cher, die zudem Mutter von Chaz Bono (56) ist, in der Vergangenheit alles daran gesetzt hat, ihren Sohn bei seinem Heilungsprozess zu unterstützen. Die Ermittlungen zum Vorfall an der St. Paul's School dauern derzeit noch an.