Mehrere Vorfälle in Stuttgart

1 Im Gleisbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs hat ein Mann über Stunden Menschen angepöbelt und angegriffen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ein 28-Jähriger beleidigt am Stuttgarter Hauptbahnhof über Stunden immer wieder Reisende und Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Trotz Hausverbots kommt er wieder – und muss schließlich abgeführt werden.











Ein 28 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Toleranz der Einsatzkräfte am Stuttgarter Hauptbahnhof mehr als ausgereizt – und ist schließlich im Polizeigewahrsam gelandet. Und das, obwohl er zuvor noch eine deutliche Warnung erhalten hatte – in Form eines Hausverbots.