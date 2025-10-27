Mehrere Vorfälle in Stuttgart: Einbrecher stehlen Schmuck und mehrere Tausend Euro – Zeugen gesucht

In Stuttgart kommt es zu mehreren Einbrüchen in verschiedenen Stadtteilen. Die Täter stehlen dabei Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbrecher haben in Stuttgart an mehreren Orten ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt kam es zwischen Montag, 17. Oktober, und Sonntag, 26. Oktober, zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser am Sandrockweg (Stuttgart-Vaihingen), Holteiweg (Stuttgart-Möhringen), in der Reichenhaller Straße (Stuttgart-Bad Cannstatt) und an der Straße Im Lauchhau (Stuttgart-Vaihingen).

Am Sandrockweg gelangten die Täter demnach am Sonntag zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr über die Hauseingangstür in das Objekt und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Holteiweg hebelten die Täter am Samstag oder Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 11 Uhr die Balkontür auf und stahlen aus der Wohnung mehrere Tausend Euro Bargeld.

In der Reichenhaller Straße brachen die Täter laut der Polizei am Samstag zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr und in der Straße Im Lauchhau zwischen Montag und Samstag eine Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.