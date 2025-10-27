Mehrere Vorfälle in Stuttgart: Einbrecher stehlen Schmuck und mehrere Tausend Euro – Zeugen gesucht

In Stuttgart kommt es zu mehreren Einbrüchen in verschiedenen Stadtteilen. Die Täter stehlen dabei Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.
Einbrecher haben in Stuttgart an mehreren Orten ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt kam es zwischen Montag, 17. Oktober, und Sonntag, 26. Oktober, zu Einbrüchen in Wohnungen und Häuser am Sandrockweg (Stuttgart-Vaihingen), Holteiweg (Stuttgart-Möhringen), in der Reichenhaller Straße (Stuttgart-Bad Cannstatt) und an der Straße Im Lauchhau (Stuttgart-Vaihingen).